Yeni yılı sahnede karşılayacak olan Merve Özbey, şıklığı için kesenin ağzını açtı. Ünlü popçu, kostümü için tasarımcı Cihan Nacar'ın kapısını çaldı.
31 Aralık'ta Gece Nakkaştepe'de sahne alacak olan Özbey, Nacar'a 20 bin liralık mayo elbise yaptırdı. Popçu, geceye özel de repertuvar hazırladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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