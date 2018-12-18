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  • 18.12.2018
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evliliğe yaktı! Emina Jahovic ile Sadettin Saran evleniyor mu?

Sadettin Saran’la aşk yaşayan , önceki gün evlilik sorusuna ‘Bakalım’ deyip nikaha yaktı.

Evliliğe kapı açık
Sandal'la boşanıp gönlünü işadamı Sadettin Saran'a kaptıran Emina Jahovic'in evliliğe bakışı değişti. Daha önce evlilik sorusuna "Abartmayın" diyen Sırp şarkıcı, önceki akşam farklı konuştu.



Jahovic , "Sadettin Bey'le evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna "Şu an güzel gidiyor, bakalım" yanıtını verdi. Sırp şarkıcı, böylece 5 aylık aşkı Saran'la evliliğe açık kapı bıraktı.

DOĞAN SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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