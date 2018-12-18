Sandal'la boşanıp gönlünü işadamı Sadettin Saran'a kaptıran Emina Jahovic'in evliliğe bakışı değişti. Daha önce evlilik sorusuna "Abartmayın" diyen Sırp şarkıcı, önceki akşam farklı konuştu.
Jahovic , "Sadettin Bey'le evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna "Şu an güzel gidiyor, bakalım" yanıtını verdi. Sırp şarkıcı, böylece 5 aylık aşkı Saran'la evliliğe açık kapı bıraktı.
DOĞAN SAVAŞ
Jahovic , "Sadettin Bey'le evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna "Şu an güzel gidiyor, bakalım" yanıtını verdi. Sırp şarkıcı, böylece 5 aylık aşkı Saran'la evliliğe açık kapı bıraktı.
DOĞAN SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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