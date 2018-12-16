Dünyaca ünlü belgesel kanalı National Geographic Channel, kışın gezilecek yerleri açıkladı. Dünya genelindeki 10 şehrin sıralandığı listenin ilk sırasında Mevlana Celaleddin Rumi'nin şehri Konya vardı. Mevlana'dan övgüyle bahsedilen yazıda, Konya'nın mutlaka görülmesi gereken bir bölge olduğu vurgulandı. Kentteki Mevlana Müzesi ise gezilecek yerlerin başında yer aldı. "Şehri gezenler etli ekmek yemeli, muhteşem Semazen gösterisini izlemeli" ifadeleri kullanıldı. Listenin devamında ise Avusturya, New York, Noel Adası Ekvador ve Tunus gibi yerler yer aldı.
TÜRKİYE'YE GİDİN
The Sun'da yapılan haberde ise Güney Kıbrıs'taki Nissi Bay plajı yerine Fethiye Ölüdeniz'e, Yunanistan'daki Kontokali Bay oteli yerine Antalya'daki tatil köylerine, yine Yunanistan'ın Rodos Adası yerine Kuşadası önerildi...
GÜZEL SUNUM
Geçtiğimiz günlerde milli tatlımız baklavayı manşete taşıyan İngiliz gazetesi The Sun, şimdi de yaz tatili için Türkiye'yi önerdi.
TÜRKİYE'YE GİDİN
The Sun'da yapılan haberde ise Güney Kıbrıs'taki Nissi Bay plajı yerine Fethiye Ölüdeniz'e, Yunanistan'daki Kontokali Bay oteli yerine Antalya'daki tatil köylerine, yine Yunanistan'ın Rodos Adası yerine Kuşadası önerildi...
GÜZEL SUNUM
Geçtiğimiz günlerde milli tatlımız baklavayı manşete taşıyan İngiliz gazetesi The Sun, şimdi de yaz tatili için Türkiye'yi önerdi.
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