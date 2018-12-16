Sunucu Saba Tümer, önceki akşam 49. yaşını Sarıyer Steakroom'da kutladı. Geceye Ece Erken ile Deniz Akkaya'nın eski sevgilisi olan işadamı Murat Varol katıldı. Erken, partiden Varol'un lüks cipiyle ayrıldı.
Sosyetik işadamı ise Erken'den 10 dakika sonra mekan kapısında belirdi. İkilinin bu hareketi kafaları karıştırdı. Varol'un Erken'e aracını tahsis ederek jest yapması akıllara "Ece Erken'in yeni aşkı Murat Varol mu?" dedirtti.
İkilinin aşk bilmecesinin önümüzdeki günlerde yanıt bulması bekleniyor.
DOĞAN SAVAŞ
Sosyetik işadamı ise Erken'den 10 dakika sonra mekan kapısında belirdi. İkilinin bu hareketi kafaları karıştırdı. Varol'un Erken'e aracını tahsis ederek jest yapması akıllara "Ece Erken'in yeni aşkı Murat Varol mu?" dedirtti.
İkilinin aşk bilmecesinin önümüzdeki günlerde yanıt bulması bekleniyor.
DOĞAN SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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