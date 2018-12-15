Önceki akşam Boğaz'daki bir yemeğe yeniden bir araya geldiği Okan Kurt'la katılan Demet Akalın, yine yapacağını yaptı. Popçu, İngilizce olarak "Kendi hayatımın kraliçesiyim" yazılı tişörtüyle dikkat çekti.
Tişörtü için "Evet kraliçeyim. Çirkin halimle Türkiye'yi sallıyorum, güzel olsam dünyayı sallardım" diyen Demet Akalın, ezeli rakibi Hande Yener'e de yine taşını attı.
Tişörtü için "Evet kraliçeyim. Çirkin halimle Türkiye'yi sallıyorum, güzel olsam dünyayı sallardım" diyen Demet Akalın, ezeli rakibi Hande Yener'e de yine taşını attı.
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