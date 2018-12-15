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  • 15.12.2018
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'e yine taşını attı: 'Kendi hayatımın kraliçesiyim'

, önceki akşam giydiği üzerinde İngilizce ‘Kendi hayatımın kraliçesiyim’ yazılı olan tişörtüyle ezeli rakibi ’e yine taşını attı!

Kraliçe savaşı
Önceki akşam Boğaz'daki bir yemeğe yeniden bir araya geldiği Okan Kurt'la katılan Demet Akalın, yine yapacağını yaptı. Popçu, İngilizce olarak "Kendi hayatımın kraliçesiyim" yazılı tişörtüyle dikkat çekti.



Tişörtü için "Evet kraliçeyim. Çirkin halimle Türkiye'yi sallıyorum, güzel olsam dünyayı sallardım" diyen , ezeli rakibi Hande Yener'e de yine taşını attı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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