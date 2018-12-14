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  • 14.12.2018
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Hande’den veda mesajı

Hande’den veda mesajı
Hande Ataizi, önceki gün oğlu Leon ile birlikte Vadistanbul'daydı. Geçtiğimiz aylarda TV programı ekrana veda eden Ataizi, gelecek planlarıyla ilgili şöyle konuştu:

"Artık televizyon programı yapmayı kesinlikle düşünmüyorum. Benim mesleğim oyunculuk. İyi bir film senaryosu ve dizi projesi teklifi gelirse tekrar mesleğime geri dönmeyi planlıyorum."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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