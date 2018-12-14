Hande’den veda mesajı

Hande Ataizi, önceki gün oğlu Leon ile birlikte Vadistanbul'daydı. Geçtiğimiz aylarda TV programı ekrana veda eden Ataizi, gelecek planlarıyla ilgili şöyle konuştu:
"Artık televizyon programı yapmayı kesinlikle düşünmüyorum. Benim mesleğim oyunculuk. İyi bir film senaryosu ve dizi projesi teklifi gelirse tekrar mesleğime geri dönmeyi planlıyorum."
"Artık televizyon programı yapmayı kesinlikle düşünmüyorum. Benim mesleğim oyunculuk. İyi bir film senaryosu ve dizi projesi teklifi gelirse tekrar mesleğime geri dönmeyi planlıyorum."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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