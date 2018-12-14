Afiyet ol'sun'

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Tüm dünyada kutlamalar için çalışmalar başladı. Restoranlardan evlere kadar birçok yerde de yılbaşı menüleri şimdiden hazırlandı. İngiliz gazetesi The Sun ise milli tatlımız baklavayı manşete taşıdı.
PASTAYI BIRAKIN
Gazete, okuyucularına "Bu yılbaşı gecesi pasta ve kurabiyelerden vazgeçin. Dünyaca ünlü Türk tatlısı baklava yiyin..." şeklinde bir haber yaptı. Haberde meşhur tatlımızın tarihçesi ve yapım tarifi de yer aldı. Tatlının malzemeleri, şerbeti ve pişirme teknikleri tek tek anlatıldı.
Öte yandan yaz aylarında tatil için sık sık Türkiye'ye gelen İngiliz modeller Kate Moss ve Kelly Brook da baklavaya hayran kalmıştı...
PASTAYI BIRAKIN
Gazete, okuyucularına "Bu yılbaşı gecesi pasta ve kurabiyelerden vazgeçin. Dünyaca ünlü Türk tatlısı baklava yiyin..." şeklinde bir haber yaptı. Haberde meşhur tatlımızın tarihçesi ve yapım tarifi de yer aldı. Tatlının malzemeleri, şerbeti ve pişirme teknikleri tek tek anlatıldı.
Öte yandan yaz aylarında tatil için sık sık Türkiye'ye gelen İngiliz modeller Kate Moss ve Kelly Brook da baklavaya hayran kalmıştı...
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