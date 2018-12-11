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  • 11.12.2018
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dostluk

Yıldızlı dostluk
Madonna, ve gibi yıldızlarla arasından su sızmayan Mert Alaş, önceki gün de ABD'li model Kendall Jenner ile bir araya geldi. Jenner, objektifine çarpıcı pozlar verdiği yakın dostu Alaş ile de selfie yaptı. İkilinin Instagram hesaplarında paylaştıkları bu kare ise "Yıldızlı dostluk" dedirtti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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