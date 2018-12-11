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  • 11.12.2018
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İvedik

Eşi Hanım gibi beslenme alışkanlığını benimseyen , rejim programına hemen alıştı. Ünlü şovmen, önceki gün de mutfağa girip karbonhidratsız ekmek ve pankek yaptı...

Ketojenik İvedik
Son filmi ' 6'nın çekimlerini tamamlayan Şahan Gökbakar, rolü için aldığı kiloları verme derdine düştü. Ünlü komedyen, bunun için de eşi Selin Gökbakar'ın izinden gidip kısa süre önce ketojenik diyet yapmaya başlamıştı.



Gökbakar, geçtiğimiz gün ise ketojenik tarifler için mutfağa girdi. Komedyen, 1 gram karbonhidrat içeren ketojenik pankek yaptı. Gökbakar, akşam da hamburger için 3 gram karbonhidrat içeren ekmekler pişirip afiyetle yedi.


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