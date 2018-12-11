Ketojenik İvedik

Son filmi 'Recep İvedik 6'nın çekimlerini tamamlayan Şahan Gökbakar, rolü için aldığı kiloları verme derdine düştü. Ünlü komedyen, bunun için de eşi Selin Gökbakar'ın izinden gidip kısa süre önce ketojenik diyet yapmaya başlamıştı.
Gökbakar, geçtiğimiz gün ise ketojenik tarifler için mutfağa girdi. Komedyen, 1 gram karbonhidrat içeren ketojenik pankek yaptı. Gökbakar, akşam da hamburger için 3 gram karbonhidrat içeren ekmekler pişirip afiyetle yedi.
Gökbakar, geçtiğimiz gün ise ketojenik tarifler için mutfağa girdi. Komedyen, 1 gram karbonhidrat içeren ketojenik pankek yaptı. Gökbakar, akşam da hamburger için 3 gram karbonhidrat içeren ekmekler pişirip afiyetle yedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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