Pirelli'nin her yıl merakla beklenen takvimi, geçtiğimiz akşam Milano'daki gala yemeğiyle tanıtıldı. Dünyaca ünlü yıldızların akınına uğrayan gecede güzeller geçidi yaşandı. ABD'li aktris Halle Berry, İtalyan model Isabeli Fontana ve Victoria's Secret meleği Gigi Hadid, şıklıklarıyla büyüledi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.