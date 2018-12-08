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  • 08.12.2018
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Mıhlamacı Jessica

Rizeli ile evlenen , gelini olup çıktı. oyuncu, ‘Her gün mıhlama yapıyorum. ekmeğini de yoğurtla yemeğe bayılırım’ diyerek mutfağımıza övgüler yağdırdı.

Mıhlamacı Jessica
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Hüseyin Kara ile evlendikten sonra artık bizden biri olup çıktı. Rizeli eşi sayesinde Karadeniz gelini olan May, önceki gün katıldığı bir davetteki şu sözleriyle Türk yemeklerine de övgüler yağdırdı:
"Karadeniz yemekleri yapmayı öğrendim. En favori yemeğim mıhlama. Her gün yapıyorum çünkü çok seviyorum. Bir de ekmeğini yoğurtla yemeği seviyorum. Türkler, ağızlarının tadını iyi biliyorlar."



Yazın Kara ile evlenen May, "Evliliğimiz süper gidiyor" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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