Mıhlamacı Jessica

Brezilyalı oyuncu Jessica May, Hüseyin Kara ile evlendikten sonra artık bizden biri olup çıktı. Rizeli eşi sayesinde Karadeniz gelini olan May, önceki gün katıldığı bir davetteki şu sözleriyle Türk yemeklerine de övgüler yağdırdı:
"Karadeniz yemekleri yapmayı öğrendim. En favori yemeğim mıhlama. Her gün yapıyorum çünkü çok seviyorum. Bir de mısır ekmeğini yoğurtla yemeği seviyorum. Türkler, ağızlarının tadını iyi biliyorlar."
Yazın Kara ile evlenen May, "Evliliğimiz süper gidiyor" dedi.
"Karadeniz yemekleri yapmayı öğrendim. En favori yemeğim mıhlama. Her gün yapıyorum çünkü çok seviyorum. Bir de mısır ekmeğini yoğurtla yemeği seviyorum. Türkler, ağızlarının tadını iyi biliyorlar."
Yazın Kara ile evlenen May, "Evliliğimiz süper gidiyor" dedi.
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