Son yıllarda kendi adını taşıyan güneş yağlarıyla 'yağlı bir kazanç' kapısı oluşturan Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde kendi ayağını yerden kesti... Güneş yağları, at kılı fırçaları ve pareoları Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Fransa ile Azerbaycan'da satılan ikoncan, garajına yeni bir araba ekledi. Daha önce İstanbul'da Range Rover marka cipiyle boy gösteren Eda Taşpınar, önceki gün Nişantaşı'ydı.
YAKINDA BREZİLYA YOLCUSU
Neredeyse tüm yazını Komşu'nun gözde adası Mikonos'ta geçiren sosyetik ikoncan, eğlence çıkışında 200 bin liraya satın aldığı Mercedes marka otomobiline binerken görüntülendi. Yıllardır şoförünü değiştirmeyen ve şoförüyle ağabey-kardeş ilişkisi olan Eda Taşpınar'ın birçok ünlünün aksine arka koltuk yerine ön koltuğu binmesi ise "Eda Taşpınar, patroniçe oldu ama mütevazılığı elden bırakmadı" dedirtti. Bu arada sosyetik ikoncanın, adını taşıyan güneş yağlarıyla Brezilya pazarına da gireceği ve bunun için yakında Güney Amerika'ya gideceği öğrenildi.
Geçtiğimiz yıllarda kendisine Range Rover marka cip olan ikoncan, garajına bu kez Mercedes ekledi.
MÜTEVAZI PATRONİÇE
Eda Taşpınar, arka koltuk yerine şoförünün yanına öne oturarak takdir topladı.
YAKINDA BREZİLYA YOLCUSU
Neredeyse tüm yazını Komşu'nun gözde adası Mikonos'ta geçiren sosyetik ikoncan, eğlence çıkışında 200 bin liraya satın aldığı Mercedes marka otomobiline binerken görüntülendi. Yıllardır şoförünü değiştirmeyen ve şoförüyle ağabey-kardeş ilişkisi olan Eda Taşpınar'ın birçok ünlünün aksine arka koltuk yerine ön koltuğu binmesi ise "Eda Taşpınar, patroniçe oldu ama mütevazılığı elden bırakmadı" dedirtti. Bu arada sosyetik ikoncanın, adını taşıyan güneş yağlarıyla Brezilya pazarına da gireceği ve bunun için yakında Güney Amerika'ya gideceği öğrenildi.
Geçtiğimiz yıllarda kendisine Range Rover marka cip olan ikoncan, garajına bu kez Mercedes ekledi.
MÜTEVAZI PATRONİÇE
Eda Taşpınar, arka koltuk yerine şoförünün yanına öne oturarak takdir topladı.
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