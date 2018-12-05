



İnternet haber sitesi 'magazinn. com'un 'Yılın En'lerini belirlediği 'Medya ve Sanat Ödülleri', önceki akşam Torun Center Artı Sahne'de gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Genel Yayın Yönetmeni Sinan Güzel'in ev sahipliğinde bu yıl ilki kez düzenlenen törene; çok sayıda ünlü isim katıldı. Gecenin sürprizi ise geçen Haziran ayında boşanan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in bir araya gelmesi oldu.

Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı Ödülü'nü kazanan Sandal'ın tören öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada boşandığı eşi Emina Jahovic, salona giriş yaptı. Sadettin Saran ile aşk yaşayan Jahovic, eski eşinin yanına gidip gitmeme konusunda kararsız kaldı. Jahovic, Sandal'ın "Gel bii merhaba de" diye seslenmesi üzerine Mustafa Sandal'ın yanına geldi. Musti, sergilediği bu kibar davranışıyla nezaket ödülünü de hak etmiş oldu.