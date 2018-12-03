Mikrofonu 'Eli'nde

"Bu Benim Öyküm" şarkısıyla büyük çıkış yakalayan başarılı şarkıcı Eli Türkoğlu, yeni şarkısı "Yokluğunun Ertesi" ile konser turuna başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde "Akustik Konserler" kapsamında sahne aldı.
Konser öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Türkoğlu, yurtdışında Beyonce ve Justin Timberlake gibi yıldızların sahnede kullandığı özel mikrofondan sipariş ettiğini, bu konsere yetiştiremediğini şu sözlerle anlattı: "Bugüne yetişmedi, bir aksilik çıkmazsa önümüzdeki konserlerimde kullanacağım..."
Beyonce'dan Jennifer Lopez'e kadar birçok starın kullandığı altın mikrofon 12 bin dolara mal oluyor.
Konser öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Türkoğlu, yurtdışında Beyonce ve Justin Timberlake gibi yıldızların sahnede kullandığı özel mikrofondan sipariş ettiğini, bu konsere yetiştiremediğini şu sözlerle anlattı: "Bugüne yetişmedi, bir aksilik çıkmazsa önümüzdeki konserlerimde kullanacağım..."
Beyonce'dan Jennifer Lopez'e kadar birçok starın kullandığı altın mikrofon 12 bin dolara mal oluyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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