Mikrofonu 'Eli'nde

" şarkısıylabüyük çıkışyakalayan başarılışarkıcı Eli Türkoğlu,yeni şarkısı" ile konserturuna başladı.Yıldız TeknikÜniversitesi'nde"Akustik Konserler"kapsamında sahnealdı.Konser öncesigazetecilerinsorularınıcevaplayanTürkoğlu,yurtdışındagibiyıldızların sahnedekullandığı özelmikrofondan siparişettiğini, bu konsereyetiştiremediğinişu sözlerle anlattı:"Bugüne yetişmedi,bir aksilik çıkmazsaönümüzdekikonserlerimdekullanacağım..."Beyonce'dan Jennifer Lopez'e kadar birçok starın kullandığı altın mikrofon 12 bin dolara mal oluyor.