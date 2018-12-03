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  • 03.12.2018
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Mikrofonu 'Eli'nde

Genç şarkıcı Eli Türkoğlu starların izinden gitti. Kendisine, Beyonce ve ’in kullandığı altın mikrofondan yaptırdığını söyledi.

Mikrofonu Elinde
"Bu Benim Öyküm" şarkısıyla büyük çıkış yakalayan başarılı şarkıcı Eli Türkoğlu, yeni şarkısı "Yokluğunun Ertesi" ile konser turuna başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde "Akustik Konserler" kapsamında sahne aldı.



Konser öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Türkoğlu, yurtdışında Beyonce ve Justin Timberlake gibi yıldızların sahnede kullandığı özel mikrofondan sipariş ettiğini, bu konsere yetiştiremediğini şu sözlerle anlattı: "Bugüne yetişmedi, bir aksilik çıkmazsa önümüzdeki konserlerimde kullanacağım..."



Beyonce'dan Jennifer Lopez'e kadar birçok starın kullandığı altın mikrofon 12 bin dolara mal oluyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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