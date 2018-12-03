Berfin biraz gergin!

futbolcuile 9 yıllık mutlu evliliğiniayında sürpriz bir şekilde sonlandıranönceki akşam panik dolu anlar yaşadı. Kızıile boşanmasının ardından özel hayatında suskunluğunu koruyan ünlü ressam, gizemli bir erkekle gece yarısıobjektiflere yakalandı.tost yiyen ikili, çıkışta araçlarına bindikleri sırada patlayan flaşlarla şoke oldu.