Berfin biraz gergin!

Ünlü futbolcu Serkan Balcı ile 9 yıllık mutlu evliliğini Temmuz ayında sürpriz bir şekilde sonlandıran Berfin Uluman, önceki akşam panik dolu anlar yaşadı. Kızı Hira'nın babası Balcı ile boşanmasının ardından özel hayatında suskunluğunu koruyan ünlü ressam, gizemli bir erkekle gece yarısı Etiler'de objektiflere yakalandı. Etiler Marmaris Büfe'de tost yiyen ikili, çıkışta araçlarına bindikleri sırada patlayan flaşlarla şoke oldu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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