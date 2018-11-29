Magazin dünyasının tanınmış simaları, para karşılığında sosyal medya hesaplarından Teff tohumlu çayı tanıttı. Ancak 'Hollywood yıldızları da zayıflığını bu çaya borçlu' sloganıyla reklamı yapılan çay, zehir çıktı.
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Magazin dünyasının tanınmış simaları, para karşılığında sosyal medya hesaplarından Teff tohumlu çayı tanıttı. Ancak 'Hollywood yıldızları da zayıflığını bu çaya borçlu' sloganıyla reklamı yapılan çay, zehir çıktı.
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