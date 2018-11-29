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  • 29.11.2018
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ünlülere yüklendi: Vicdanınız temiz mi?

Ünlüler da Teff tohumlu çayın reklamını yaptı. Ancak ürünün e yol açtığı anlaşıldı. Doktor , ölümcül i tanıtanlara sert çıktı: Esefle kınıyorum!

Vicdanınız temiz mi?

Magazin dünyasının tanınmış simaları, para karşılığında sosyal medya hesaplarından Teff tohumlu çayı tanıttı. Ancak 'Hollywood yıldızları da zayıflığını bu çaya borçlu' sloganıyla reklamı yapılan çay, zehir çıktı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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