PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Altın düştü mü yükseldi mi? İşte 1 gram altın fiyatı (16 Ağustos 2025)

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yatırımcıların ve düğünü olanların radarında. Sarı metalde fiyatlar birim birim piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebiliyor. Peki 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü itibarıyla altın kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, külçe altın fiyatları nedir? İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Ağustos 2025 , 08:46
Altın düştü mü yükseldi mi? İşte 1 gram altın fiyatı 16 Ağustos 2025

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Yatırımcıların güvenli limanı, düğün hazırlığı yapanların ise en çok takip ettiği sarı metalin fiyatları yeni güne dünkü alış-satış rakamlarına kıyasla yükselişle başladı. 16 Ağustos 2025 Cumartesi itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam ve külçe altın fiyatları merak konusu oldu. İşte piyasadan güncel rakamlar...

(AA)(AA)

16 AĞUSTOS 2025 ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış
Gram Altın (TL/Gr) 4.382,58 4.383,41
22 Ayar Bilezik 4.012,13 4.041,62
Altın (ONS) 3.335,74 3.336,30
Altın ($/kg) 106.712,00 106.732,00
Altın (Euro/kg) 125.028,00 125.051,00
Cumhuriyet Altını 28.521,00 28.832,00
Yarım Altın 14.305,00 14.483,00
Çeyrek Altın 7.152,00 7.241,00
Reşat Altını 28.553,47 28.864,95
Kulplu Reşat Altını 28.555,69 28.867,20
22 Ayar Altın (TL/Gr) 3.990,96 4.219,56
18 Ayar Altın (TL/Gr) 3.199,28 3.199,89
14 Ayar Altın (TL/Gr) 2.397,21 3.376,80
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 70.568,34 71.695,28
Kapalı Çarşı Beşli Altın 142.900,88 145.686,22
Gremse Altın 70.568,34 72.180,90
Ata Altın 29.109,44 29.843,60
Tam Altın 28.227,33 28.784,07
Külçe Altın ($) 107.350,00 107.400,00
Has Altın 4.360,67 4.361,49
Hamit Altın 28.553,47 28.864,95

(AA)(AA)

CANLI ALTIN VE DÖVİZ KURU