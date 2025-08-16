Altın düştü mü yükseldi mi? İşte 1 gram altın fiyatı (16 Ağustos 2025)

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Yatırımcıların güvenli limanı, düğün hazırlığı yapanların ise en çok takip ettiği sarı metalin fiyatları yeni güne dünkü alış-satış rakamlarına kıyasla yükselişle başladı. 16 Ağustos 2025 Cumartesi itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam ve külçe altın fiyatları merak konusu oldu. İşte piyasadan güncel rakamlar...
(AA)
16 AĞUSTOS 2025 ALTIN FİYATLARI
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|Gram Altın (TL/Gr)
|4.382,58
|4.383,41
|22 Ayar Bilezik
|4.012,13
|4.041,62
|Altın (ONS)
|3.335,74
|3.336,30
|Altın ($/kg)
|106.712,00
|106.732,00
|Altın (Euro/kg)
|125.028,00
|125.051,00
|Cumhuriyet Altını
|28.521,00
|28.832,00
|Yarım Altın
|14.305,00
|14.483,00
|Çeyrek Altın
|7.152,00
|7.241,00
|Reşat Altını
|28.553,47
|28.864,95
|Kulplu Reşat Altını
|28.555,69
|28.867,20
|22 Ayar Altın (TL/Gr)
|3.990,96
|4.219,56
|18 Ayar Altın (TL/Gr)
|3.199,28
|3.199,89
|14 Ayar Altın (TL/Gr)
|2.397,21
|3.376,80
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|70.568,34
|71.695,28
|Kapalı Çarşı Beşli Altın
|142.900,88
|145.686,22
|Gremse Altın
|70.568,34
|72.180,90
|Ata Altın
|29.109,44
|29.843,60
|Tam Altın
|28.227,33
|28.784,07
|Külçe Altın ($)
|107.350,00
|107.400,00
|Has Altın
|4.360,67
|4.361,49
|Hamit Altın
|28.553,47
|28.864,95
