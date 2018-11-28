Atv'nin gurur gecesi

Ayaklı Gazete'nin yılın enlerini seçtiği 7. TV Yıldızları Ödül Töreni'ne ünlüler yağdı... Görkemli tören Altaş Avukatlık'ın sponsorluğunda önceki akşam Raffles İstanbul'da yapıldı. Deniz Akkaya ve Cenk Eren'in sunuculuğunu üstlendiği geceye Alişan, Simge, Ezgi Mola, Özge Özpirinççi ve Buğra Gülsoy gibi ünlüler katıldı.
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