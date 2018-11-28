Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 28.11.2018
  • Gazete

Atv'nin gurur gecesi

yılın enlerini seçti. Ödüllerin çoğu milyonların kanalı atv’ye geldi. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Gündüz Kuşağı programı, ise En Sunucu ödüllerini aldı.



Ayaklı Gazete'nin yılın enlerini seçtiği 7. TV Yıldızları Ödül Töreni'ne ünlüler yağdı... Görkemli tören Altaş Avukatlık'ın sponsorluğunda önceki akşam Raffles İstanbul'da yapıldı. Deniz Akkaya ve Cenk Eren'in sunuculuğunu üstlendiği geceye Alişan, Simge, Ezgi Mola, Özge Özpirinççi ve Buğra Gülsoy gibi ünlüler katıldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriAtv'nin gurur gecesi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar