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  • 27.11.2018
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Çağla Şıkel'in güzelliğinin sırrı kelle paça!

Ünlü model, Çağla Şıkel’in yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırrı mutfaktan çıktı. 39 yaşındaki Şıkel, önceki gün katıldığı bir etkinlikte gençliğini kolajen deposu kelle paça çorbasına borçlu olduğunu açıkladı.

Kelle paça
Çağla Şıkel, merak edilen güzellik sırrını paylaştı. 39 yaşındaki model, önceki gün 'deki etkinlikte "Gençliğimi kelle paça çorbasına borçluyum" deyip ekledi:

"Her akşam kelle paça çorbası içiyorum." Hollywood yıldızlarının da gözdesi olan kelle paça çorbası, içeriğindeki kolajen sayesinde cildi sıkılaştırıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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