Çağla Şıkel'in güzelliğinin sırrı kelle paça!

Çağla Şıkel, merak edilen güzellik sırrını paylaştı. 39 yaşındaki model, önceki gün Tepe Nautilus AVM'deki etkinlikte "Gençliğimi kelle paça çorbasına borçluyum" deyip ekledi:
"Her akşam kelle paça çorbası içiyorum." Hollywood yıldızlarının da gözdesi olan kelle paça çorbası, içeriğindeki kolajen sayesinde cildi sıkılaştırıyor.
"Her akşam kelle paça çorbası içiyorum." Hollywood yıldızlarının da gözdesi olan kelle paça çorbası, içeriğindeki kolajen sayesinde cildi sıkılaştırıyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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