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  • 26.11.2018
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Koç gibi hazırlık

, ‘canlandırdığı jokey rolü için çok zorlu bir hazırlık süreci geçirdiğini söyledi.

Koç gibi hazırlık
7 Aralık'ta vizyona girecek 'Şampiyon' filminde efsane at Bold Pilot'un jokeyi Halis Karataş'ı canlandıran , rolüne hazırlanırken yaşadığı zorlu sürecini anlattı: "Dört ay ağır bir diyet ve egzersiz programı uyguladım. Haftada 4 gün eski jokey Kıvanç Tüysüz'den özel biniş eğitimi aldım. Pilates yaparak belli kas gruplarını güçlendirmek üzere çalıştık. Aksi halde at üzerinde dengede kalmak oldukça zor."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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