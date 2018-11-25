Ebru Şallı'nın nişanlısı işadamı Uğur Akkuş'a eski eşi Gonca Derin'den zehir zemberek sözler… Gonca Hanım, geçtiğimiz gün Akkuş'un gizlice evinin kilitlerini değiştirdiğini iddia etmişti. Derin, önceki gün de eski eşiyle Şallı'yı bombaladı: "Adam diyor ki 'Bir Louis Vuitton çantaya 5 ay evlilik lafı etmiyor.' Prada'ya da 6-7 ay desek, etti mi bir sene. Yandık biz."
GONCA BOMBALADI
Şallı'nın "Evlilik sözleşmesi olamaz" açıklamasını da diline dolayan Derin, "Adamın üstünde bir dikili ağacı kalmadı. Sözleşmeyi sen yap. Bir evin var o da gitmesin" deyip ekledi:
"Bayanlar, altın saat takıp kiralık Mercedes'le gezen her canlıyı işadamı, hatta adam sanmayın."
Gonca Hanım, Şallı'nın "Uğur, objektiflerden utanıyor" açıklamasını da şöyle ti'ye aldı: "Kadın 'Alışkın değil' diyor. Yani 'İlkokul terk, iki kelimeyi bir araya getiremiyor' diyemiyor."
GONCA BOMBALADI
Şallı'nın "Evlilik sözleşmesi olamaz" açıklamasını da diline dolayan Derin, "Adamın üstünde bir dikili ağacı kalmadı. Sözleşmeyi sen yap. Bir evin var o da gitmesin" deyip ekledi:
"Bayanlar, altın saat takıp kiralık Mercedes'le gezen her canlıyı işadamı, hatta adam sanmayın."
Gonca Hanım, Şallı'nın "Uğur, objektiflerden utanıyor" açıklamasını da şöyle ti'ye aldı: "Kadın 'Alışkın değil' diyor. Yani 'İlkokul terk, iki kelimeyi bir araya getiremiyor' diyemiyor."
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