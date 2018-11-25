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  • 25.11.2018
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'nın nişanlısı 'a 'den zemberek sözler!

aşkı için 11 yıllık evliliğini Mayıs’ta bitiren işadamı ’la eski eşi arasında sular durulmuyor. Akkuş’un evinin kilitlerini değiştirip çocuklarını alıkoyduğunu öne süren Derin, olay sonrası da açtı ağzını yumdu gözünü…

Derin mevzu!
Ebru Şallı'nın nişanlısı işadamı Uğur Akkuş'a eski eşi Gonca Derin'den zemberek sözler… Gonca Hanım, geçtiğimiz gün Akkuş'un gizlice evinin kilitlerini değiştirdiğini iddia etmişti. Derin, önceki gün de eski eşiyle Şallı'yı bombaladı: "Adam diyor ki 'Bir Louis Vuitton çantaya 5 ay evlilik lafı etmiyor.' Prada'ya da 6-7 ay desek, etti mi bir sene. Yandık biz."



GONCA BOMBALADI
Şallı'nın "Evlilik sözleşmesi olamaz" açıklamasını da diline dolayan Derin, "Adamın üstünde bir dikili ağacı kalmadı. Sözleşmeyi sen yap. Bir evin var o da gitmesin" deyip ekledi:




"Bayanlar, altın saat takıp kiralık Mercedes'le gezen her canlıyı işadamı, hatta adam sanmayın."



, Şallı'nın "Uğur, objektiflerden utanıyor" açıklamasını da şöyle ti'ye aldı: "Kadın 'Alışkın değil' diyor. Yani 'İlkokul terk, iki kelimeyi bir araya getiremiyor' diyemiyor."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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