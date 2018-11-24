Nispet değil eğlence

Geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Derya Şensoy ile Sarp Levendoğlu'nun biten ilişkisinin ardından sosyal medyada ellerine kına yakan Birce Akalay, olay yaratmıştı.
Güzel oyuncu, "Kına yakıp nispet yaptı" iddiasına "Yok estağfurullah. Onunla alakası yok. Kendi aramızda eğlendik" yanıtı verdi.
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Birce Akalay ile Levendoğlu'nun evliliğinin bitme nedeni olarak yakışıklı oyuncunun Şensoy'la yaşadığı yasak aşk gösterilmişti.
AYDIN HAMZA
Güzel oyuncu, "Kına yakıp nispet yaptı" iddiasına "Yok estağfurullah. Onunla alakası yok. Kendi aramızda eğlendik" yanıtı verdi.
AYRILIĞA YORUM YAPMADI
Birce Akalay ile Levendoğlu'nun evliliğinin bitme nedeni olarak yakışıklı oyuncunun Şensoy'la yaşadığı yasak aşk gösterilmişti.
AYDIN HAMZA
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