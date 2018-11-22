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  • 22.11.2018
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Acılı tanıtım!

’da vizyona girecek olan ‘Hedefim Sensin’in tanıtımı için oyuncular önceki akşam bir restoranda buluştu. Tüm ekip, acılı leri afiyetle yedi.

Acılı tanıtım!
'Hedefim Sensin' filmi ekibi, önceki akşam Kiliza Restaurant'ta basının karşısına geçti. Senaryosunu yazdığı filmde çiğ köfte ustası Zekeriya'yı canlandıran Ata Demirer, gecede sürpriz yaptı.

Başrolü , ve ile paylaşan Demirer, muhabirlere acılı çiğ köfte ikram etti. Tüm ekip de leri afiyetle yedi. Bu arada film, 30 Kasım'da sinemalarda!
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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