Acılı tanıtım!

'Hedefim Sensin' filmi ekibi, önceki akşam Kiliza Restaurant'ta basının karşısına geçti. Senaryosunu yazdığı filmde çiğ köfte ustası Zekeriya'yı canlandıran Ata Demirer, gecede sürpriz yaptı.
Başrolü Demet Akbağ, Gonca Vuslateri ve Erkan Can ile paylaşan Demirer, muhabirlere acılı çiğ köfte ikram etti. Tüm ekip de çiğ köfteleri afiyetle yedi. Bu arada film, 30 Kasım'da sinemalarda!
Başrolü Demet Akbağ, Gonca Vuslateri ve Erkan Can ile paylaşan Demirer, muhabirlere acılı çiğ köfte ikram etti. Tüm ekip de çiğ köfteleri afiyetle yedi. Bu arada film, 30 Kasım'da sinemalarda!
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