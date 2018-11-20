



Nager Sendromu hastası oğlu Daniel'in hayati çene ameliyatı için geçtiğimiz hafta Hollanda'ya uçan Özlem Kaymaz, ülkedeki sağlık skandalına inat umudunu kaybetmedi. Türkiye Eski Güzeli, 16 yaşındaki oğlunun nefes almakta zorlanması üzerine ameliyat için gün almış; ancak operasyon yoğun bakım yatağı olmaması nedeniyle ertelenmişti. Daniel'in boğazındaki ameliyata engel olan deformasyonun son anda fark edilmesiyle de operasyon iptal edildi.