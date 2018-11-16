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  • 16.11.2018
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havası

Eskişehir havası
Güzel oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu, önceki gün üyesi olduğu ÇABA Derneği ile soluğu Eskişehir'de aldı. Kütük, Porsuk Çayı kıyısında dernek üyeleriyle gezintiye çıktı.

Ünlü oyuncu, çayın üzerine kurulu plajın önünde böyle poz verdi. 38 yaşındaki oyuncunun keyifli halleri de "Eskişehir havası yaramış" dedirtti.
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