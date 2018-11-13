Megastar Tarkan, babalığa iyice alıştı. Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu ile 12 Temmuz'da Almanya'da kucağına aldığı kızları Liya, dün 4 aylık oldu. Sanatçı, nazar korkusuyla yüzünü gizlediği minik kızının ayaklarındaki İngilizce "Babamı seviyorum" yazan çoraplarının fotoğrafını da Instagram'da takipçileriyle paylaştı.
Tarkan, paylaşımına "Liya'nın o minicik ayaklarında bu çorapları görmek pek bir hoşuma gidiyor. Ben de seni çok seviyorum canım kızım" notu düştü. Bu kare kısa sürede beğeni rekoru kırarken, Tarkan'a, "En romantik baba" yorumları yapıldı. Megastar'ın kızının yüzünü ne zaman göstereceği ise merak ediliyor.
Tarkan, paylaşımına "Liya'nın o minicik ayaklarında bu çorapları görmek pek bir hoşuma gidiyor. Ben de seni çok seviyorum canım kızım" notu düştü. Bu kare kısa sürede beğeni rekoru kırarken, Tarkan'a, "En romantik baba" yorumları yapıldı. Megastar'ın kızının yüzünü ne zaman göstereceği ise merak ediliyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.