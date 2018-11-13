Komedyen Şahan Gökbakar'ın izlenme rekorları kıran film serisi 'Recep İvedik'i eleştirenler kervanına bir isim daha eklendi. Daha önce Kadir İnanır ve Metin Akpınar gibi usta isimlerin eleştirdiği 'Recep İvedik'i oyuncu Haluk Piyes de topa tuttu. Önceki gün Malatya Uluslararası Film Festivali'nde söyleşiye katılan Piyes, isim vermeden Recep İvedik'e gönderme yaptı. 43 yaşındaki oyuncu, "Sanatçı; toplumdaki problemleri beyaz perdeye taşıyan insandır. Ancak azaldı. Küfürler, orasını burasını kaşıyan tiplemeler... Bunlarla paranızı çalıyorlar. Bizde de suç var. Hepimiz onlara gülüyoruz ve prim yaptırıyoruz" diyerek Gökbakar'a taş attı.
'ANNEM HARAM DİYOR'
Piyes, 'Recep İvedik'e eleştirisini şu sözlerle sürdürüp kendi misyonunun da altını çizdi: "Topluma faydası olmayan işlerde oynayacağıma kendi filmlerimi yaptım. Bugüne kadar milyonlarca dolar reddetmişim. Ben de isterim annemi pamuklara sarayım, yatlarda dolaştırayım. Allah'tan annem 'Yavrum iyi ki o paraları yemedin, haram para bunlar' diyor."
'ANNEM HARAM DİYOR'
Piyes, 'Recep İvedik'e eleştirisini şu sözlerle sürdürüp kendi misyonunun da altını çizdi: "Topluma faydası olmayan işlerde oynayacağıma kendi filmlerimi yaptım. Bugüne kadar milyonlarca dolar reddetmişim. Ben de isterim annemi pamuklara sarayım, yatlarda dolaştırayım. Allah'tan annem 'Yavrum iyi ki o paraları yemedin, haram para bunlar' diyor."
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