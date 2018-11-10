Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 10.11.2018
  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 01:38
  • Gazete

: Ronaldo çok mutlu

Ronaldo çok mutlu
Dünyaca ünlü futbol takımı 'un başarılı Başkanı Andrea Agnelli ile çiftinin, 5 Kasım'da kızları oldu. Dördüncü kez baba olan Agnelli, kızına Vera Nil adını verdi. , Nil'in vaftiz babası olarak dünyanın en iyi futbolcularından Ronaldo'yu tercih etti. Önümüzdeki günlerdeki vaftiz töreninde yer alacak ve Nil'i bir süre kucağına alacak olan Ronaldo, "Gurur duydum" dedi. Agnelli, bu ilişki yüzünden 10 yıllık eşinden; Deniz Akalın da, Juventus Pazarlama Müdürü olan Francesco Calvo'dan ayrılmıştı. Ronaldo, 'i bırakıp Juventus'a transfer olduktan sonra, "Yeni bir heyacan gerekliydi" demişti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriAndrea Agnelli: Ronaldo çok mutlu
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar