Dünyaca ünlü futbol takımı Juventus'un başarılı Başkanı Andrea Agnelli ile Deniz Akalın çiftinin, 5 Kasım'da kızları oldu. Dördüncü kez baba olan Agnelli, kızına Vera Nil adını verdi. Andrea Agnelli, Nil'in vaftiz babası olarak dünyanın en iyi futbolcularından Ronaldo'yu tercih etti. Önümüzdeki günlerdeki vaftiz töreninde yer alacak ve Nil'i bir süre kucağına alacak olan Ronaldo, "Gurur duydum" dedi. Agnelli, bu ilişki yüzünden 10 yıllık eşinden; Deniz Akalın da, Juventus Pazarlama Müdürü olan Francesco Calvo'dan ayrılmıştı. Ronaldo, Real Madrid'i bırakıp Juventus'a transfer olduktan sonra, "Yeni bir heyacan gerekliydi" demişti.
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