Son moda Türkiye

Ünlü modacılar bu yıl adeta Türkiye'ye akın etti. Kenzo Takada ve Ralph Lauren'den sonra İtalyan Giorgio Armani de Marmaris'e tatil için ülkemize geldi. Marmaris'te denize girdi. Eşsiz koyları gezen, Türk mutfağının yemeklerini tadan Armani'ye yine efsane reklamcı Nail Keçili eşlik etti. Keçili, modacının fotoğrafını Instagram hesabına yükledi. Söz konusu karenin altına da "ARMANİ Marmaris'te imza dağıttı. Türkiye ünlülerle dolup taşıyor" notunu düştü.
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