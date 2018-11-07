  • Saklambaç
  • 07.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 23:59
  • Gazete

Son moda

Modanın dev isimleri bu yıl ’ye aktı. İtalyan de ’te güzel havanın tadını çıkardı

Son moda Türkiye
Ünlü modacılar bu yıl adeta Türkiye'ye akın etti. Kenzo Takada ve Ralph Lauren'den sonra İtalyan Giorgio Armani de 'e tatil için ülkemize geldi. Marmaris'te denize girdi. Eşsiz koyları gezen, Türk mutfağının yemeklerini tadan Armani'ye yine efsane reklamcı Nail Keçili eşlik etti. Keçili, modacının fotoğrafını Instagram hesabına yükledi. Söz konusu karenin altına da "ARMANİ Marmaris'te imza dağıttı. ünlülerle dolup taşıyor" notunu düştü.

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