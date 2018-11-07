  • Saklambaç
  • 07.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 23:51
  • Gazete

Hande boşandı soyadı kaldı...

Hande boşandı soyadı kaldı...
Hande Ataizi, 2 ay önce avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, boşandığı eşi 'in soyadını kullanmak için dava açmıştı. Dosyada "Müvekkil evlilik tarihi olan 2012 yılından beri yurt içi ve dışındaki tüm televizyon ve sinema camiasında ' Harvey' olarak tanınmaktadır. Ayrıca tüm resmi işlemlerinde "Harvey" soyadıyla tanınmıştır" ifadeleri kullanıldı. Davayı kabul eden mahkeme, davacının bundan sonra soyadını '' olarak kullanmasına izin verdi.

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