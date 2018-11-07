Hande boşandı soyadı kaldı...

Hande Ataizi, 2 ay önce avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, boşandığı eşi Benjamin Harvey'in soyadını kullanmak için dava açmıştı. Dosyada "Müvekkil evlilik tarihi olan 2012 yılından beri yurt içi ve dışındaki tüm televizyon ve sinema camiasında 'Hande Ataizi Harvey' olarak tanınmaktadır. Ayrıca tüm resmi işlemlerinde "Harvey" soyadıyla tanınmıştır" ifadeleri kullanıldı. Davayı kabul eden mahkeme, davacının bundan sonra soyadını 'Ataizi Harvey' olarak kullanmasına izin verdi.
ALİ OKTAY
ALİ OKTAY
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