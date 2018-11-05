  • Saklambaç
  • 05.11.2018
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 02:14
  • Gazete

modası

Dünyaca ünlü yıldızlar ve işadamları son yıllarda ’ye aktı. Efsane modacı de geçtiğimiz günlerde ’e demir attı. Reklamcı ile buluşan milyarder, Türkiye’ye hayran kaldı



Dünyaca ünlü marka sahipleri son dönemlerde Türkiye'ye akın etti. Denizin mavisinin, ormanın yeşilinin tadını çıkardı. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'daki bir defileye katılan dünyaca ünlü modacı Kenzo Takada da Türkiye'ye hayran kaldı. Amerikalı moda tasarımcısı, Ralph Lauren de geçtiğimiz günlerde yatına atladı. Ege'ye yanaştı. Marmaris'e demir attı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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