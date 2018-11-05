



Dünyaca ünlü marka sahipleri son dönemlerde Türkiye'ye akın etti. Denizin mavisinin, ormanın yeşilinin tadını çıkardı. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'daki bir defileye katılan dünyaca ünlü modacı Kenzo Takada da Türkiye'ye hayran kaldı. Amerikalı moda tasarımcısı, Ralph Lauren de geçtiğimiz günlerde yatına atladı. Ege'ye yanaştı. Marmaris'e demir attı.