Sıfır pişman

Yıllar önce kendisini görüntüleyen muhabirlerin kafasında şemsiye kıran Hande Ataizi'den yıllar sonra itiraf geldi. Hayatını kaleme almak için kolları sıvayan 45 yaşındaki oyuncu, hiç pişmanlığının olmadığını söyledi. Ataizi, 2012'deki 'şemsiye' olayı hatırlatılınca ise "İnsanın bir eşref saati oluyor. O olayda da sıfır pişmanlık yaşadım" dedi.
Halil ÇİLİNGİR
Halil ÇİLİNGİR
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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