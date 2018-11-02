plakası şaşırttı... Genç futbolcu, Bursaspor'da oynarkeneski oyuncusuiçinyazılı bir tweet atmıştı. Birkaç ay sonra da Instagram'dan Jelena'nın fotoğrafını beğenmişti. Çapkınlıklarıyla da sık sık gündem olan Ozan Tufan, geçtiğimiz akşam Zorlu Center'da görüntülendi. Fenerli yıldızın plakası ise akıllara geçmiştegetirdi. Ozan Tufan'ın plakasında Instagram'dan özel mesaj atma anlamına gelen '' yazılıydı!23 yaşındaki genç futbolcu, 'DM' plakalı aracına binerken böyle poz verdi.