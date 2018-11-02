Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın plakası şaşırttı... Genç futbolcu, Bursaspor'da oynarken Beşiktaş'ın eski oyuncusu Tosic'in eşi Jelena Karleusa için "Tosic'in karısı ne öyle bee" yazılı bir tweet atmıştı. Birkaç ay sonra da Instagram'dan Jelena'nın fotoğrafını beğenmişti. Çapkınlıklarıyla da sık sık gündem olan Ozan Tufan, geçtiğimiz akşam Zorlu Center'da görüntülendi. Fenerli yıldızın plakası ise akıllara geçmişte sosyal medyadan attığı mesajları getirdi. Ozan Tufan'ın plakasında Instagram'dan özel mesaj atma anlamına gelen 'DM' yazılıydı!
PLAKASIYLA GÜNDEM OLDU
23 yaşındaki genç futbolcu, 'DM' plakalı aracına binerken böyle poz verdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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