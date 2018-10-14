başlayan aşklarını bu yılın başında bitiren şarkıcıile oyuncuayrılığa daha fazla dayanamadı. İlişkileri evlilik yolunda giderken sürpriz şekilde ayrılarak hayranlarını hayal kırıklığına uğratan ikili, önceki günilk kez birlikte görüntü verdi. Uzun süredir haklarında barıştıkları iddia edilen popçu ile oyuncu, yakın dostları psikologyeni kitabıtanıtım davetine katıldı. Ayrıldıktan sonra sosyal medyadaki aşk fotoğraflarını silip birbirlerini de takipten çıkaran ikilinin davetteki keyifli halleri barışma iddiasını kuvvetlendirdi.Ayrılık sonrası geçtiğimiz yaztakibe alıp saniyeler içinde geri vitesyapmıştı. Oyuncunun eski aşkını gizli gizli takipetmesi iseyorumu yaptırmıştı. İddiaya göre ayrılığadayanamayandostlarını devreye sokupşarkıcıyı barışmaya ikna etti.diyen ikili de davette barışmayı ilan etti.Hayranlarının evleneceklerine kesin gözüyle baktığı ikilinin şiddet yüzünden ayrıldığı öne sürülmüştü. İddiaya göre Sıla, kendisine tokat atan Kural'a resti çekmişti.