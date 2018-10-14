Mart 2017'de başlayan aşklarını bu yılın başında bitiren şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmet Kural, ayrılığa daha fazla dayanamadı. İlişkileri evlilik yolunda giderken sürpriz şekilde ayrılarak hayranlarını hayal kırıklığına uğratan ikili, önceki gün 7 ay sonra ilk kez birlikte görüntü verdi. Uzun süredir haklarında barıştıkları iddia edilen popçu ile oyuncu, yakın dostları psikolog Esra Ezmeci'nin yeni kitabı 'Süt Lekesi'nin tanıtım davetine katıldı. Ayrıldıktan sonra sosyal medyadaki aşk fotoğraflarını silip birbirlerini de takipten çıkaran ikilinin davetteki keyifli halleri barışma iddiasını kuvvetlendirdi.
DEVREYE DOSTLARI GİRDİ
Ayrılık sonrası geçtiğimiz yaz Ahmet Kural, Sıla'yı takibe alıp saniyeler içinde geri vites yapmıştı. Oyuncunun eski aşkını gizli gizli takip etmesi ise "Ahmet'in aklı Sıla'da kaldı" yorumu yaptırmıştı. İddiaya göre ayrılığa dayanamayan Kural, dostlarını devreye sokup şarkıcıyı barışmaya ikna etti. 'Aşkta ikinci perde' diyen ikili de davette barışmayı ilan etti.
ŞİDDET İDDİASI VARDI!
Hayranlarının evleneceklerine kesin gözüyle baktığı ikilinin şiddet yüzünden ayrıldığı öne sürülmüştü. İddiaya göre Sıla, kendisine tokat atan Kural'a resti çekmişti.
DEVREYE DOSTLARI GİRDİ
Ayrılık sonrası geçtiğimiz yaz Ahmet Kural, Sıla'yı takibe alıp saniyeler içinde geri vites yapmıştı. Oyuncunun eski aşkını gizli gizli takip etmesi ise "Ahmet'in aklı Sıla'da kaldı" yorumu yaptırmıştı. İddiaya göre ayrılığa dayanamayan Kural, dostlarını devreye sokup şarkıcıyı barışmaya ikna etti. 'Aşkta ikinci perde' diyen ikili de davette barışmayı ilan etti.
ŞİDDET İDDİASI VARDI!
Hayranlarının evleneceklerine kesin gözüyle baktığı ikilinin şiddet yüzünden ayrıldığı öne sürülmüştü. İddiaya göre Sıla, kendisine tokat atan Kural'a resti çekmişti.
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