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  • Saklambaç
  • 09.10.2018
  • Son Güncelleme: 09.10.2018 - 23:50
  • Gazete

ve atı ‘’un hayatı film oldu

Yarışların efsane ismi ve şampiyon atı ‘’un hikayesi, ‘ŞAMPİYON’ adıyla sinemaya uyarlandı. Filmde ünlü jokeyi canlandıran , aylarca binicilik dersleri aldı. Eser daha vizyona girmeden dünyaya ün saldı



Efsane jokey Halis Karataş'ın hayatı, sinemaya uyarlandı. Yarışçılık tarihinin en önemli jokeyi Karataş, 19 yaşında Özdemir Atman'ın yanında işe başladı. Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot"u çalıştırdı. 96-98 yıllarında Bold Pilot ve Karataş ikilisi rekorlar kırdı. Bu arada Karataş'ın kalbi, kendisini yetiştiren Atman'ın kızı Begüm için attı. Birbirlerine aşık olan ikili, nikahlandı. Ancak Begüm Hanım, 2014'te kanser sonucu hayata gözlerini kapadı.

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