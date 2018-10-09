Efsane jokey Halis Karataş'ın hayatı, sinemaya uyarlandı. Yarışçılık tarihinin en önemli jokeyi Karataş, 19 yaşında Özdemir Atman'ın yanında işe başladı. Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot"u çalıştırdı. 96-98 yıllarında Bold Pilot ve Karataş ikilisi rekorlar kırdı. Bu arada Karataş'ın kalbi, kendisini yetiştiren Atman'ın kızı Begüm için attı. Birbirlerine aşık olan ikili, nikahlandı. Ancak Begüm Hanım, 2014'te kanser sonucu hayata gözlerini kapadı.
- Saklambaç
- 09.10.2018
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- Son Güncelleme: 09.10.2018 - 23:50
- Gazete
Halis Karataş ve atı ‘Bold Pilot’un hayatı film oldu
Yarışların efsane ismi Halis Karataş ve şampiyon atı ‘Bold Pilot’un hikayesi, ‘ŞAMPİYON’ adıyla sinemaya uyarlandı. Filmde ünlü jokeyi canlandıran Ekin Koç, aylarca binicilik dersleri aldı. Eser daha vizyona girmeden dünyaya ün saldı
Efsane jokey Halis Karataş'ın hayatı, sinemaya uyarlandı. Yarışçılık tarihinin en önemli jokeyi Karataş, 19 yaşında Özdemir Atman'ın yanında işe başladı. Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot"u çalıştırdı. 96-98 yıllarında Bold Pilot ve Karataş ikilisi rekorlar kırdı. Bu arada Karataş'ın kalbi, kendisini yetiştiren Atman'ın kızı Begüm için attı. Birbirlerine aşık olan ikili, nikahlandı. Ancak Begüm Hanım, 2014'te kanser sonucu hayata gözlerini kapadı.
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