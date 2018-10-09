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  • Saklambaç
  • 09.10.2018
  • Son Güncelleme: 09.10.2018 - 00:34
  • Gazete

ile anlaşmalarına Türk lirası şartı koydu

Ünlü modeller ile ’dan güzel hamle... ndaki defile ve çekimlerde yer alan ikili, anlaşmada Türk lirası şartı koydu

Güzel hareket
Tülin Şahin, ekonomimiz üzerindeki oyuna 'dur' diyen isimlerin arasına katıldı. 37 yaşındaki model, bağlantılı işlerdeki ücretini Türk lirası üzerinden almaya başladı. Bir yurt dışı çekiminden ortalama 20 bin dolar (yaklaşık 120 bin lira) kazanan Şahin, firmalarla yaptığı anlaşmada ücretin Türk parasıyla alınması şartı koşmaya başladı.

O ARTIK BİZDEN BİRİ
Popçu Serdar Ortaç'la evlendikten sonra bizden biri olan İrlandalı model Chloe Loughnan'dan da Türk lirası atağı geldi. Kariyerini ABD'de sürdüren 26 yaşındaki model, çalıştığı firmalardan ücretini Türk lirası olarak talep etti. Ünlü model, "Türk bir adamın eşi olarak bu ülkeyi kendi ülkem gibi görüyorum. Bu nedenle yeni sözleşme döneminde karşı taraftan sadece Türk lirası talep edeceğim" diyerek alkışları topladı.

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