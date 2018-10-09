Tülin Şahin, ekonomimiz üzerindeki oyuna 'dur' diyen isimlerin arasına katıldı. 37 yaşındaki model, yurt dışı bağlantılı işlerdeki ücretini Türk lirası üzerinden almaya başladı. Bir yurt dışı çekiminden ortalama 20 bin dolar (yaklaşık 120 bin lira) kazanan Şahin, firmalarla yaptığı anlaşmada ücretin Türk parasıyla alınması şartı koşmaya başladı.
O ARTIK BİZDEN BİRİ
Popçu Serdar Ortaç'la evlendikten sonra bizden biri olan İrlandalı model Chloe Loughnan'dan da Türk lirası atağı geldi. Kariyerini ABD'de sürdüren 26 yaşındaki model, çalıştığı firmalardan ücretini Türk lirası olarak talep etti. Ünlü model, "Türk bir adamın eşi olarak bu ülkeyi kendi ülkem gibi görüyorum. Bu nedenle yeni sözleşme döneminde karşı taraftan sadece Türk lirası talep edeceğim" diyerek alkışları topladı.
O ARTIK BİZDEN BİRİ
Popçu Serdar Ortaç'la evlendikten sonra bizden biri olan İrlandalı model Chloe Loughnan'dan da Türk lirası atağı geldi. Kariyerini ABD'de sürdüren 26 yaşındaki model, çalıştığı firmalardan ücretini Türk lirası olarak talep etti. Ünlü model, "Türk bir adamın eşi olarak bu ülkeyi kendi ülkem gibi görüyorum. Bu nedenle yeni sözleşme döneminde karşı taraftan sadece Türk lirası talep edeceğim" diyerek alkışları topladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.