ünlü İngiliz şarkıcıTürk asıllı oyuncuileyılında evlendi. Çiftin mutluluğu 'Theodora', 'Charlton' ve geçen ay dünyaya gelen 'Colette' adlı kız çocuğuyla perçinlendi. Ünlü şarkıcı, üçüncü kez anne olan eşine tarihi bir hediye vermek için gözlerini'na çevirdi. Willams, eşinin 2015'te görüp çok beğendiği Topkapı Sarayı'ndaki'nin aynısını, Kaliforniya'nın en özel bölgesi'teki malikanesinin bir odasına yaptırmak için harekete geçti. 12 kişilik bir ekibin,'ın annesi Nurbanu Sultan için yaptırdığı ve 18. yüzyılın sonlarına doğru'in ikinci bir kat eklettirdiği Valide Sultan Dairesi'nin benzerini yapmak amacıyla 2 ay Topkapı Sarayı'nda incelemeler yaptığı öğrenildi.