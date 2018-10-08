Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Türk asıllı oyuncu Ayda Field ile 2010 yılında evlendi. Çiftin mutluluğu 'Theodora', 'Charlton' ve geçen ay dünyaya gelen 'Colette' adlı kız çocuğuyla perçinlendi. Ünlü şarkıcı, üçüncü kez anne olan eşine tarihi bir hediye vermek için gözlerini Topkapı Sarayı'na çevirdi. Willams, eşinin 2015'te görüp çok beğendiği Topkapı Sarayı'ndaki 'Valide Sultan Dairesi'nin aynısını, Kaliforniya'nın en özel bölgesi Beverly Hills'teki malikanesinin bir odasına yaptırmak için harekete geçti. 12 kişilik bir ekibin, Sultan III. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan için yaptırdığı ve 18. yüzyılın sonlarına doğru Sultan III. Selim'in ikinci bir kat eklettirdiği Valide Sultan Dairesi'nin benzerini yapmak amacıyla 2 ay Topkapı Sarayı'nda incelemeler yaptığı öğrenildi.
- Saklambaç
- 08.10.2018 -
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- Son Güncelleme: 08.10.2018 - 23:28
- Gazete
Valide Sultan
İngiliz şarkıcı Robbie Williams, üçüncü kez anne olan Türk eşi Ayda’ya tarihi bir hediye verdi. Topkapı Sarayı’ndaki ‘Valide Sultan Dairesi’nin benzerini, Kaliforniya’daki malikanesine inşa ettirdi
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Türk asıllı oyuncu Ayda Field ile 2010 yılında evlendi. Çiftin mutluluğu 'Theodora', 'Charlton' ve geçen ay dünyaya gelen 'Colette' adlı kız çocuğuyla perçinlendi. Ünlü şarkıcı, üçüncü kez anne olan eşine tarihi bir hediye vermek için gözlerini Topkapı Sarayı'na çevirdi. Willams, eşinin 2015'te görüp çok beğendiği Topkapı Sarayı'ndaki 'Valide Sultan Dairesi'nin aynısını, Kaliforniya'nın en özel bölgesi Beverly Hills'teki malikanesinin bir odasına yaptırmak için harekete geçti. 12 kişilik bir ekibin, Sultan III. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan için yaptırdığı ve 18. yüzyılın sonlarına doğru Sultan III. Selim'in ikinci bir kat eklettirdiği Valide Sultan Dairesi'nin benzerini yapmak amacıyla 2 ay Topkapı Sarayı'nda incelemeler yaptığı öğrenildi.
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