Pop Kralı' olarak bilinen ve 2009'da ölen efsane şarkıcı Michael Jackson'ın geçtiğimiz gün 60. yaşı hayranları tarafından kutlandı. Irmak Ünal da Hollywood Şöhretler Kaldırımı'ndaki Jackson'ın adının yazılı olduğu yere güller bırakıp sanatçıyı andı.
Irmak’tan ustaya saygı
Etiketler: Michael Jackson , Irmak Ünal
- 01 Eylül 2018, Cumartesi
- Gazete
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