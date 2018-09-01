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Irmak’tan ustaya saygı

Irmak’tan ustaya saygı
Pop Kralı' olarak bilinen ve 2009'da ölen efsane şarkıcı 'ın geçtiğimiz gün 60. yaşı hayranları tarafından kutlandı. da Hollywood Şöhretler Kaldırımı'ndaki Jackson'ın adının yazılı olduğu yere güller bırakıp sanatçıyı andı.


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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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