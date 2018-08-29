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Kaçak Hande faka bastı

, yeni aşka yelken açtı. Oyuncu, önceki gün yeni sevgilisiyle ’daydı

Kaçak Hande faka bastı
Şubat'ta madenci Altuğ Leblebici ile 2 yıllık aşkı bitince büyük üzüntü yaşayan Hande Subaşı'nın kederli günlerinden eser kalmadı. Güzel oyuncu, önceki gün yeni aşkıyla Bodrum Gündoğan'daki bir plajda objektife yakalandı.

Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Subaşı ile Aydın adlı sevgilisi, deniz keyfinin ardından şezlonga uzanıp bol bol sohbet etti. İkili, görüntülenmemek için temkinli davransa da başarılı olamadı.


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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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