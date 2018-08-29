Kaçak Hande faka bastı

Şubat'ta madenci Altuğ Leblebici ile 2 yıllık aşkı bitince büyük üzüntü yaşayan Hande Subaşı'nın kederli günlerinden eser kalmadı. Güzel oyuncu, önceki gün yeni aşkıyla Bodrum Gündoğan'daki bir plajda objektife yakalandı.
Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Subaşı ile Aydın adlı sevgilisi, deniz keyfinin ardından şezlonga uzanıp bol bol sohbet etti. İkili, görüntülenmemek için temkinli davransa da başarılı olamadı.
Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Subaşı ile Aydın adlı sevgilisi, deniz keyfinin ardından şezlonga uzanıp bol bol sohbet etti. İkili, görüntülenmemek için temkinli davransa da başarılı olamadı.
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