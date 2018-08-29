Yazı eşi Ersin Kayalar'la Çeşme, Mikonos ve Dubrovnik'te geçiren Siren Ertan, iş spora gelince yan çizdi. Önceki akşam Bebek'te yürüyüşe çıkan tasarımcı, çabuk pes etti. Ertan, "Siren, bu ara spor yapmaya karar verdi. Sonuç, 'Bego, 50 metre yürüdüm. Yeter dönelim artık.' Nutella candır" diye paylaşım yapıp güldürdü.'ın yazın son günlerini geçirdiği İzmir'deki tatilleri sürüyor. Önceki gün Alaçatı'da deniz keyfi yapan sosyetik çift, daha sonra da 7 yaşındaki oğulları Emir'in objektifine böyle poz verdi.
‘50 metre yürüdüm dönelim'
Önceki akşam Bebek’te yürüyüşe çıkan tasarımcı Siren Ertan, çabuk pes etti. Sosyetik güzel, 50 metre yürüyüp sporuna son verdi!
Etiketler: İzmir , Siren Ertan
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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