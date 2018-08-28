Sosyetik işadamı Cefi Kamhi ile eşi Yasemin Kamhi'nin kızları Lara, dün sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtladı. 31 yaşındaki tasarımcı, bir takipçisinin "İspanya vatandaşı mısınız?" sorusuna verdiği yanıtla soyağacını şöyle deşifre etti: "Filistin ve Suriye üzerinden göç eden dede tarafım İspanyol. Babaannem ise yarı Ukraynalı, yarı Romanyalı. Anne tarafım da İzmit ve İstanbullu. Ancak büyük bir kısmı da Arnavutluk, İtalya ve İran kökenli.
SÜPER EĞİTİM!..
Ünlü sanatçının dünya çapındaki pek ülkeye mensup akrabaları Birleşmiş Milletler'i andırdı. Kamhi, geniş ailesiyle de 'dünya vatandaşı' olduğunu gözler önüne serdi. Sorbonne Nouvelle Paris III Üniversitesi'nde Tiyatro, Paris Amerikan Üniversitesi'nde film eğitimi alıp İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde de Sinema ve Televizyon okuyan Kamhi, yüksek öğrenimini de Slade School of Fine Art'ta tamamladı. Donanımlı bir eğitime sahip olan sanatçı; hangi dilleri bildiğini soran takipçisine de "Türkçe, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça, İtalyan ve Almanca" yanıtını vererek ağızları açıkta bıraktı.
SÜPER EĞİTİM!..
Ünlü sanatçının dünya çapındaki pek ülkeye mensup akrabaları Birleşmiş Milletler'i andırdı. Kamhi, geniş ailesiyle de 'dünya vatandaşı' olduğunu gözler önüne serdi. Sorbonne Nouvelle Paris III Üniversitesi'nde Tiyatro, Paris Amerikan Üniversitesi'nde film eğitimi alıp İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde de Sinema ve Televizyon okuyan Kamhi, yüksek öğrenimini de Slade School of Fine Art'ta tamamladı. Donanımlı bir eğitime sahip olan sanatçı; hangi dilleri bildiğini soran takipçisine de "Türkçe, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça, İtalyan ve Almanca" yanıtını vererek ağızları açıkta bıraktı.
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