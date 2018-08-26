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’de menemen bayramı

ABD’de menemen bayramı
İş dünyasının başarılı ismi Demet Sabancı Çetindoğan, bayram tatilinde 'ye gitti. New York'ta gezintiye çıkan ünlü işkadını, Manhattan'da bir restoranın önünden geçerken menüsünde menemen olduğunu görünce şaştı kaldı.
Çetindoğan, Türk bir işletmecinin sahibi olduğu restoranda 'den 8 bin kilometre ötede menemenle kahvaltı keyfi yaptı. Çetindoğan, ABD'liler başta olmak üzere pek çok yabancının da gözdesi olan baklavanın da tadına baktı.



İşkadını, ABD'lilere menemeni sevdiren mekanın menüsünü instagram'da paylaştı.

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