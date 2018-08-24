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'Gigi' bayramlar

Müslüman yıldızlar ile sevgilisi , ’nı kutladı. İkili, Malik’in memleketi ’ın yöresel kıyafetlerini giydi

Gigi bayramlar
Dünyanın en gözde çiftlerinden Gigi Hadid ile Zayn Malik, geleneklerine bağlılıklarıyla alkışları topladı. Filistin asıllı süper model Hadid ile kendisi gibi Müslüman olan aşkı Malik, önceki gün bayramı kutladı.

Kurban Bayramı için Pakistan asıllı Zayn Malik'in ailesiyle bir araya gelen , yöresel kıyafetler giydi. 23 yaşındaki modelin, Malik'i annesiyle tanışması da ikili hakkındaki evlilik iddiasını güçlendirdi.

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