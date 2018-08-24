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kaçamağı

Bayram kaçamağı
Oyuncu çift Beyza Şekerci ile eşi Engin Hepileri, da İstanbul'dan uzaklaşmak yerine yakın yerlere kaçtı. Hepileri ile oğullarına 8 aylık hamile eşi Burgazada'da denizin ve güneşin tadını çıkardı.
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