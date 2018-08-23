Çöl prensesi

DEMSA Holding'in sahibi olan Demet Sabancı Çetindoğan ile Cengiz Çetindoğan'ın kızları Pırıl, tatil için seçtiği lokasyonla şaşırttı. Pırıl Çetindoğan, kendisi gibi birçok sosyetiğin aksine Ege veya Yunan Adaları'nda deniz keyfi yapmak yerine 'çöl'e gitmeyi tercih etti. 27 yaşındaki sosyetik güzel, birkaç gündür ABD'deki Amangiri Luxury Resort'ta tatilde...
Amerika'nın Utah eyaletinde çöl ortasına inşa edilmiş olan otelde keyif çatan Pırıl Çetindoğan, bu tatili için de gecelik 8 bin 700 dolar yani yaklaşık 52 bin lira ödüyor. Bu arada 164 milyon yıllık bir kaya içerisine kurulmuş otelde bugüne kadar birçok Hollywood filmi de çekildi. Otelin müdavimleri arasında da John Travolta ve Kim Kardashian gibi birçok yıldız bulunuyor.
Amerika'nın Utah eyaletinde çöl ortasına inşa edilmiş olan otelde keyif çatan Pırıl Çetindoğan, bu tatili için de gecelik 8 bin 700 dolar yani yaklaşık 52 bin lira ödüyor. Bu arada 164 milyon yıllık bir kaya içerisine kurulmuş otelde bugüne kadar birçok Hollywood filmi de çekildi. Otelin müdavimleri arasında da John Travolta ve Kim Kardashian gibi birçok yıldız bulunuyor.
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