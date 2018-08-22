Bedavaya 'yat'ıyorlar

Geçtiğimiz günlerde TAKVİM'in manşetine taşıdığı "Ege'nin eşsiz güzellikteki koylarındaki kirlilik" haberlerine bir yenisi eklendi. Bodrum'dan Marmaris'e kadar birçok koyda keyif çatanların arkalarında bıraktıkları çöpler, yürekleri yakmıştı.
150 EURO'DAN KAÇIYORLAR
Şimdi ise yine Bodrum'un en gözde koylarından biri olan Cennet Koyu'nda çekilen bu kare, "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Milyonluk yatlarıyla Ege'nin keyfini süren zenginlerin, marina ücretinden kaçmak için teknelerini haftalarca Cennet Koyu'na bağlaması, ortaya bu manzarayı çıkardı. Haftalarca aynı yerde demirleyip tüm pisliklerini Cennet Koyu'na bırakan tekne sahiplerine vatandaş, "Milyonluk yat almayı biliyorsanız çevreyi de korumayı öğreneceksiniz" diye tepki gösterdi. Bu arada Yalıkavak Marina'ya 10 ile 20 metre arasındaki bir yatı bağlanmanın bedeli günlük yaklaşık 150 euro, aylık ise 5000 bin euro...
SİNTİNE İSYANI
Bozburun'da kendilerine ait bir yat kulüpleri olan Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana da, lüks yatların sintinelerini Bozburun'un eşsiz güzellikteki koylarında açıp çevreyi kirletmesinden son derece rahatsız.
Cennet Koyu'nun en ünlü müdavimleri arasında olan Zeynep Sever Demirel, günübirlik koya gelip eşi Volkan Demirel'e ait lüks yatlarını marinaya bağlayarak takdir topluyor.
DOĞAN SAVAŞ
150 EURO'DAN KAÇIYORLAR
Şimdi ise yine Bodrum'un en gözde koylarından biri olan Cennet Koyu'nda çekilen bu kare, "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Milyonluk yatlarıyla Ege'nin keyfini süren zenginlerin, marina ücretinden kaçmak için teknelerini haftalarca Cennet Koyu'na bağlaması, ortaya bu manzarayı çıkardı. Haftalarca aynı yerde demirleyip tüm pisliklerini Cennet Koyu'na bırakan tekne sahiplerine vatandaş, "Milyonluk yat almayı biliyorsanız çevreyi de korumayı öğreneceksiniz" diye tepki gösterdi. Bu arada Yalıkavak Marina'ya 10 ile 20 metre arasındaki bir yatı bağlanmanın bedeli günlük yaklaşık 150 euro, aylık ise 5000 bin euro...
SİNTİNE İSYANI
Bozburun'da kendilerine ait bir yat kulüpleri olan Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana da, lüks yatların sintinelerini Bozburun'un eşsiz güzellikteki koylarında açıp çevreyi kirletmesinden son derece rahatsız.
Cennet Koyu'nun en ünlü müdavimleri arasında olan Zeynep Sever Demirel, günübirlik koya gelip eşi Volkan Demirel'e ait lüks yatlarını marinaya bağlayarak takdir topluyor.
DOĞAN SAVAŞ
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