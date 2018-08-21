Kendi gibi oyuncu eşi Kenan İmirzalıoğlu ile paylaşım yapmaktan kaçınan Sinem Kobal, önceki akşam bu kuralını bozdu. Güzel oyuncu, bir davette eşiyle çekilen karesini instagram'da paylaştı. Çiftin mutluluğunu gözler önüne serdiği poza hayranları "Bu karede bir kişi eksik" diyerek ikilinin çocuk sahibi olmasını istediklerini ima etti.
Sinem kural bozdu
Etiketler: Kenan İmirzalıoğlu , sinem
- 21 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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