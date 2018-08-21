Sinem kural bozdu

gibi oyuncu eşiile paylaşım yapmaktan kaçınanönceki akşam bu kuralını bozdu. Güzel oyuncu, bir davette eşiyle çekilen karesini instagram'da paylaştı. Çiftin mutluluğunu gözler önüne serdiği poza hayranlarıdiyerek ikilinin çocuk sahibi olmasını istediklerini ima etti.