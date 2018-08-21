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kural bozdu

Sinem kural bozdu
Kendi gibi oyuncu eşi Kenan İmirzalıoğlu ile paylaşım yapmaktan kaçınan Sinem Kobal, önceki akşam bu kuralını bozdu. Güzel oyuncu, bir davette eşiyle çekilen karesini instagram'da paylaştı. Çiftin mutluluğunu gözler önüne serdiği poza hayranları "Bu karede bir kişi eksik" diyerek ikilinin çocuk sahibi olmasını istediklerini ima etti.


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