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Herkesin gözü orada!

Herkesin gözü orada!
Kısa bir süre önce nişanlanan Justin Bieber ile Hailey Baldwin, çıktıkları Bahamalar gezisinde böyle görüntülendi. İkilinin bu fotoğrafında gözler, ünlü çiftin romantizminden çok seksi yıldıza Bieber'in evlilik teklifi sırasında taktığı 500 bin dolarlık dev tektaş pırlanta yüzüğündeydi.

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