"Spor milletimizi bir araya getiren en güçlü ortak paydalardan biri. Bu paydada buluşan herkesin görevi temiz, adil ortamda rekabet edilmesi, sporumuzun marka değerinin artırılmasına katkı sağlamaktır. Göreve başlarken adil, şeffaf olacağımızın sözünü verdik. Güçlü bir irade ortaya koyduk. Sporu kaosun değil huzurun merkezi haline getirmek için adil, tarafsız, ilkeli yönetim anlayışını benimsedik. Her camiaya eşit mesafede kalarak Türk futboluna hizmet etmeye çalıştık. Bu anlayıştan ödün vermedik vermeyeceğiz."

Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (Ekran görüntüsü)

"TÜRK FUTBOLUNU FAIR-PLAY İLE REKABET EDEN BİR MARKA HALİNE GETİRECEĞİZ"

"Türk futbolunu kavgayla değil fair-play ile rekabet eden bir marka haline getirmek için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'Millet bizden kısır tartışmalar değil, kardeşlik, adalet ve kaliteli futbol' bekliyor. Mücadeleyi saha içinde yapalım. Saha dışında dostluğu güçlendirelim. Şampiyon olanı, küme düşeni hep beraber alkışlayalım."

"ÜLKEMİZ HER ALANDA OLDUĞU GİBİ SPORDA DA DEVRİM YAŞADI"

"Ülkemiz her alanda olduğu gibi son yıllarda sporda da devrim yaşadı. Yeni ve modern stadyumlar yapıldı. Çoğu ülkede olmayan stadyum ve tesislere kavuştuk. Bunlar geleceğin Türkiyesinin teminatı. UEFA'nın bir merkezi İstanbul'da açıldı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Kupa finalleri düzenledik. Önümüzdeki iki yılda finaller düzenleyeceğiz. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile ortak düzenleyeceğiz. Finallere şimdiden hazırız. Bu dev turnuva, sadece sportif başarı değil ülkemizin organizasyon gücünün küresel konumdaki en güçlü göstergesi olacaktır."