Kastamonu’dan acı haber! Müge Anlı’da dikkat çeken detay | 5 yaşındaki Osman ve annesinin cansız bedeni bulundu

Kaynak: ATV 12 GÜN BOYUNCA YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜK Programa katılan Huriye Helvacı'nın eski eniştesi Mustafa'nın açıklamaları izleyicileri şoke etti! Enişte Mustafa 24 Ekim'den itibaren konuşmaya başladıklarını dile getirmesinin ardından "12 gün boyunca yüz yüze görüştük." şeklinde bir itirafta bulundu. Kendisi Huriye Helvacı'yı eşi Bayram görür diye uyarmasına rağmen Huriye Helvacı'nın durumu ciddiye almadığını ve görüşmeye devam ettiğini iddia etti.

Kaynak: ATV "ABİ SEN NE BİÇİM ADAMSIN?" Huriye ve Osman'ın kaybolmadan önce o gün içerisinde Mustafa'nın evine doğru geldiği iddiasının üzerine Mustafa kayboldukları gün Huriye ve Osman Helvacı'yı çevrede aradığını ama şarjı bittiği için eve döndüğünü ve telefonunu şarja taktığını dile getirdi. Mustafa Huriye'nin telefonundan arama geldiğini ve aramayı 5 yaşındaki Osman'ın yaptığını ve "Abi sen ne biçim adamsın?" dediğini söyledi. Müge Anlı ve Tatlı Sert Programına bağlanan köy sakini Huriye Helvacı ve oğlu Osman'ı gördüğünü ve onlara nereye gittiklerini sorduğunu dile getirdi. Küçük Osman' "Mustafa Uslu'yu bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ATV KAYBOLMADAN ÖNCEKİ ÇARŞAMBA BİRLİKTE GÖRÜLDÜLER Enişte Mustafa, Huriye Helvacı'nın kendisini kuran kursundan bir arkadaş olduğunu kaydettiğini dile getirerek ona moral olsun diye konuştuğunu ifade etti. Huriye Helvacı ve Osman Helvacı kaybolmadan önceki çarşamba insanların gördüğünü dile getiren Huriye Helvacı'nın kız kardeşinin açıklaması üzerine Mustafa "Biz her gün görüşüyorduk." şeklinde bir açıklama yaptı.

Kaynak: ATV BİR ELİNDEN BEN BİR ELİNDEN HURİYE TUTUYORDU Huriye Helvacı ile birlikte 10 kilometre yürüdüklerini ve yanlarında Huriye'nin 5 yaşındaki oğlu olduğunu söyleyen Mustafa "Osman'ın bir elinden ben, bir elinden Huriye tutuyordu." dedi.