takvim-logo

Kastamonu'dan acı haber! Müge Anlı'da dikkat çeken detay | 5 yaşındaki Osman ve annesinin cansız bedeni bulundu

Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman 9 gündür kayıptı. Havadan ve karadan arama çalışması yapılırken Osman'dan acı haber Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geldi. Müge Anlı Osman'ın cansız bedeninin bulunduğunu duyurmuştu. Öte yandan anne Huriye Helvacı'nın cansız bedeni, oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedeninin 200 metre yukarısında bulundu.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Kastamonu’dan acı haber! Müge Anlı’da dikkat çeken detay | 5 yaşındaki Osman ve annesinin cansız bedeni bulundu

43 yaşındaki Huriye Helvacı, 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı ile 2 Kasım Pazar günü Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayboldu.

Yaşadıkları yerden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Köseali Köyü'nde güvenlik kameralarına yansıyan anne ve oğlu bulmak için havadan ve karadan geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Eşi ve oğlunu günlerdir arayan acılı Bayram Helvacı, onları bulmak umuduyla Müge Anlı'dan yardım istedi. Programda yaşanan gelişmeler dosyayı bambaşka boyutlara taşıdı.

Kastamonu'dan kahreden haber

Kaynak: ATVKaynak: ATV

KAYIP OSMAN'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

AFAD, UMKE, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışması sonucunda Osman Helvacı'nın kaybolduğunda üzerinde bulunan mavi montu ormanlık alanda dron kamerasıyla tespit edildi, 5 yaşındaki Osman'ın cesedi uçurum kenarında bulundu. Anne Huriye Helvacı'dan henüz haber yok.

Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 02.11.2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve Osman Yaşar Helvacı'nın (5) bulunması için yürütülen çalışmalarda, 11.11.2025 Salı günü saat 12.20 civarında Köseali köyündeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşılmıştır. Anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürdürülmektedir" denildi.

(İHA)(İHA)

ANNE HURİYE HELVACI'DAN ACI HABER

Huriye Helvacı'nın cansız bedeni, oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedeninin 200 metre yukarısında bulundu.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

12 GÜN BOYUNCA YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜK

Programa katılan Huriye Helvacı'nın eski eniştesi Mustafa'nın açıklamaları izleyicileri şoke etti! Enişte Mustafa 24 Ekim'den itibaren konuşmaya başladıklarını dile getirmesinin ardından "12 gün boyunca yüz yüze görüştük." şeklinde bir itirafta bulundu.

Kendisi Huriye Helvacı'yı eşi Bayram görür diye uyarmasına rağmen Huriye Helvacı'nın durumu ciddiye almadığını ve görüşmeye devam ettiğini iddia etti.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

"ABİ SEN NE BİÇİM ADAMSIN?"

Huriye ve Osman'ın kaybolmadan önce o gün içerisinde Mustafa'nın evine doğru geldiği iddiasının üzerine Mustafa kayboldukları gün Huriye ve Osman Helvacı'yı çevrede aradığını ama şarjı bittiği için eve döndüğünü ve telefonunu şarja taktığını dile getirdi. Mustafa Huriye'nin telefonundan arama geldiğini ve aramayı 5 yaşındaki Osman'ın yaptığını ve "Abi sen ne biçim adamsın?" dediğini söyledi. Müge Anlı ve Tatlı Sert Programına bağlanan köy sakini Huriye Helvacı ve oğlu Osman'ı gördüğünü ve onlara nereye gittiklerini sorduğunu dile getirdi. Küçük Osman' "Mustafa Uslu'yu bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

KAYBOLMADAN ÖNCEKİ ÇARŞAMBA BİRLİKTE GÖRÜLDÜLER

Enişte Mustafa, Huriye Helvacı'nın kendisini kuran kursundan bir arkadaş olduğunu kaydettiğini dile getirerek ona moral olsun diye konuştuğunu ifade etti. Huriye Helvacı ve Osman Helvacı kaybolmadan önceki çarşamba insanların gördüğünü dile getiren Huriye Helvacı'nın kız kardeşinin açıklaması üzerine Mustafa "Biz her gün görüşüyorduk." şeklinde bir açıklama yaptı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

BİR ELİNDEN BEN BİR ELİNDEN HURİYE TUTUYORDU

Huriye Helvacı ile birlikte 10 kilometre yürüdüklerini ve yanlarında Huriye'nin 5 yaşındaki oğlu olduğunu söyleyen Mustafa "Osman'ın bir elinden ben, bir elinden Huriye tutuyordu." dedi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

HURİYELERİN EVİNE GİTTİM

Kız kardeşinin Mustafa'nın Helvacı ailesinin evine gittiğini söylemesinin üzerine Mustafa "Huriyelerin evine gittim. Bayram gelince beraber çay içersiniz dedi. Bayram kızdı sanırım sonra ben çay içip gittim. Bana gitme dedi o bağırıp çağırır dedi." şeklinde açıklama yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN