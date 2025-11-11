Kastamonu'dan acı haber! Müge Anlı'da dikkat çeken detay | 5 yaşındaki Osman ve annesinin cansız bedeni bulundu
Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman 9 gündür kayıptı. Havadan ve karadan arama çalışması yapılırken Osman'dan acı haber Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geldi. Müge Anlı Osman'ın cansız bedeninin bulunduğunu duyurmuştu. Öte yandan anne Huriye Helvacı'nın cansız bedeni, oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedeninin 200 metre yukarısında bulundu.
43 yaşındaki Huriye Helvacı, 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı ile 2 Kasım Pazar günü Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayboldu.
Yaşadıkları yerden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Köseali Köyü'nde güvenlik kameralarına yansıyan anne ve oğlu bulmak için havadan ve karadan geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
Eşi ve oğlunu günlerdir arayan acılı Bayram Helvacı, onları bulmak umuduyla Müge Anlı'dan yardım istedi. Programda yaşanan gelişmeler dosyayı bambaşka boyutlara taşıdı.
KAYIP OSMAN'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
AFAD, UMKE, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışması sonucunda Osman Helvacı'nın kaybolduğunda üzerinde bulunan mavi montu ormanlık alanda dron kamerasıyla tespit edildi, 5 yaşındaki Osman'ın cesedi uçurum kenarında bulundu. Anne Huriye Helvacı'dan henüz haber yok.
Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 02.11.2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve Osman Yaşar Helvacı'nın (5) bulunması için yürütülen çalışmalarda, 11.11.2025 Salı günü saat 12.20 civarında Köseali köyündeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşılmıştır. Anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürdürülmektedir" denildi.
ANNE HURİYE HELVACI'DAN ACI HABER
Huriye Helvacı'nın cansız bedeni, oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedeninin 200 metre yukarısında bulundu.